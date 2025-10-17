Как физические упражнения улучшают память

Врач-невролог из Омска Елена Страутманис рассказала, почему спорт – лучший друг для нашего мозга.
Заведующая отделением неврологии для пациентов с ОНМК в омском сосудистом центре БСМП №1 отметила, что регулярная физическая активность помогает мозгу буквально "прокачаться": появляются новые кровеносные сосуды, быстрее образуются нейроны, а значит, улучшаются память и внимание. Плюс, тренировки дарят отличное настроение – все благодаря эндорфинам, тем самым "гормонам счастья", которые вызывают чувство радости и удовольствия.
Что дает спорт мозгу:
Улучшение памяти
При постоянных тренировках увеличивается зона мозга, отвечающая за хранение воспоминаний.
Лучшая концентрация
Рост префронтальной коры помогает удерживать внимание и контролировать себя.
Гибкость мышления
Нейропластичность позволяет мозгу адаптироваться и учиться новому.
Новые связи между нейронами
Это облегчает освоение сложных тем и работу с большими объемами информации.
Бодрость и позитив
Физическая активность стимулирует выработку норадреналина, дофамина и серотонина, которые отвечают за энергию, мотивацию и хорошее настроение.
Защиту когнитивных функций
Регулярные тренировки замедляют возрастные изменения и снижают риск болезней вроде Альцгеймера и деменции.
***
Но врач предупреждает, что перебор с нагрузками или неправильные тренировки могут привести к переутомлению, сбоям в гормональном балансе и ослаблению иммунитета, что может негативно отразиться на работе мозга. Об этом пишет издание "Город55".