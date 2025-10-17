Как физические упражнения улучшают память

Врач-невролог из Омска Елена Страутманис рассказала, почему спорт – лучший друг для нашего мозга.

© Vse42.ru

Заведующая отделением неврологии для пациентов с ОНМК в омском сосудистом центре БСМП №1 отметила, что регулярная физическая активность помогает мозгу буквально "прокачаться": появляются новые кровеносные сосуды, быстрее образуются нейроны, а значит, улучшаются память и внимание. Плюс, тренировки дарят отличное настроение – все благодаря эндорфинам, тем самым "гормонам счастья", которые вызывают чувство радости и удовольствия.

Что дает спорт мозгу:

Улучшение памяти

При постоянных тренировках увеличивается зона мозга, отвечающая за хранение воспоминаний.

Лучшая концентрация

Рост префронтальной коры помогает удерживать внимание и контролировать себя.

Гибкость мышления

Нейропластичность позволяет мозгу адаптироваться и учиться новому.

Новые связи между нейронами

Это облегчает освоение сложных тем и работу с большими объемами информации.

Бодрость и позитив

Физическая активность стимулирует выработку норадреналина, дофамина и серотонина, которые отвечают за энергию, мотивацию и хорошее настроение.

Защиту когнитивных функций

Регулярные тренировки замедляют возрастные изменения и снижают риск болезней вроде Альцгеймера и деменции.

***

Но врач предупреждает, что перебор с нагрузками или неправильные тренировки могут привести к переутомлению, сбоям в гормональном балансе и ослаблению иммунитета, что может негативно отразиться на работе мозга. Об этом пишет издание "Город55".