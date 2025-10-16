В чем главная опасность пальмового масла

Употребление пальмового масла, богатого насыщенными жирами, может привести к развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"В пальмовом масле много насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и способствуют развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается рафинированного масла, которое проходит высокотемпературную обработку — в процессе образуются вредные трансжиры и оксидированные соединения, негативно влияющие на сосуды и печень", - , рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.

По словам врача, чрезмерное употребление пальмового масла, часто встречающегося в составе сладостей, выпечки и детского питания, может привести к избыточному весу, нарушениям обмена веществ и увеличению риска диабета второго типа, пишет РИА Новости.