Доктор предупредил об опасных запахах в квартире

Некоторые ароматы в доме могут наносить вред здоровью, например, запахи аэрозоля, табака и пригорелой пищи. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Запахи в доме — это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьезных опасностях для здоровья. Парадоксально, но многие популярные методы "борьбы" с запахами не устраняют угрозу, а создают еще большие риски, превращая ваш дом в ловушку невидимых токсинов», — сказал Дорохов.

По его мнению, аэрозольные освежители — это «бомба замедленного действия». При распылении они выпускают в воздух летучие органические соединения, которые могут проникать в дыхательные пути и кровоток, пояснил специалист, подчеркнув, что особенно опасны дезодоранты с «нежным ароматом» — они часто содержат синтетические мускусы, которые не выводятся из организма годами.

«Не менее опасны и другие привычные запахи -- табачный дым и аромат пригоревшей пищи. Это не просто неприятные ароматы, а настоящий коктейль из канцерогенов. Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует полициклические ароматические углеводороды -- те самые вещества, которые содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме», — Андрей Дорохов, доцент РТУ МИРЭА.

Кроме того, важно понимать, что вредят здоровью и озонаторы, добавил Дорохов. Озон является сильнейшим окислителем, и при избыточном озонировании квартиры он вступает в реакцию с органическими материалами: линолеумом, обоями, лаком на мебели и паркете, краской, бельем и одеждой — все это становится сырьем для химической реакции, в результате которой образуется огромное количество токсичных и резко пахнущих веществ, уточнил он.

«Нужна не маскировка, а уничтожение молекул запаха. Активированный уголь и цеолиты работают как молекулярные сита, захватывая и разрушая вредные соединения. Фотокаталитические очистители используют ультрафиолет для разложения органических веществ на безвредные компоненты. Но самое простое и эффективное решение -- регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности, ведь многие вредные вещества активно накапливаются в спертом воздухе», — Андрей Дорохов, доцент РТУ МИРЭА.

