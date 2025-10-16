Какая клетчатка поможет при проблемах с кишечником и почему

Если вы страдаете от проблем с пищеварением, важно понимать, какие продукты вам помогут. Специалисты рекомендуют в этом случае есть пищу с клетчаткой.

Растворимая клетчатка

Её лучше употреблять при диарее. Она облегчает симптомы двумя способами: уменьшает частоту стула и улучшает его консистенцию. Содержится растворимая клетчатка в фасоли, брюссельской капусте, сушёном инжире, льняном семени, свежих абрикосах, манго, овсяных отрубях (приготовленных), приготовленной овсянке, апельсинах, хлебе из ржаной муки.

Нерастворимая клетчатка

Этот тип клетчатки облегчает запоры. В отличие от растворимой она сохраняет форму, увеличивая объём стула и способствуя его продвижению по пищеварительной системе. При запоре вы можете употреблять такие продукты, как бананы, ячмень, свежие яблоки и груши (с кожурой), зелёный горошек, молотое льняное семя, бамия, малина, сладкий картофель без кожуры, пшеничные отруби, макароны из цельной пшеницы.

