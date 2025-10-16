Пульмонолог рассказал, помогает ли картофельный пар при простуде

Дышать над кастрюлей с горячей картошкой — популярный в прошлом «бабушкин» метод лечения простуды и кашля — оказался не только неэффективным, но и опасным. Об этом в беседе с aif.ru заявила врач-пульмонолог Оксана Балабаева.

Специалист пояснила, что этот способ лечения — пережиток времён, когда не было современных и безопасных лекарств. По её словам, горячий пар от картофеля, температура которого может достигать 90 °C, представляет серьёзную угрозу.

По словам врача, горячий пар может повредить нежную слизистую оболочку, усиливая воспаление и боль, а не уменьшая их. Также высок риск опрокинуть на себя кастрюлю с кипятком, что приведёт к тяжёлым травмам.

Вместо опасной процедуры врач рекомендует использовать современные и проверенные средства. Для увлажнения слизистой при сухом кашле идеально подойдёт небулайзер, который контролирует температуру пара и полностью исключает риск ожогов. Медикаментозное лечение должен назначать врач в зависимости от типа кашля.