Десять продуктов для завтрака, которые помогут при воспалении

Хроническое воспаление - скрытая причина многих проблем со здоровьем. Чтобы этого избежать, начинайте день с определённых продуктов.

Йогурт. Он содержит много пробиотиков, укрепляющих слизистую кишечника и блокирующих попадание воспалительных соединений в кровь. Выбирайте простые, несладкие варианты йогурта. Аналогичным действием обладает и кефир.

Ягоды. Эти продукты богаты антоцианами, которые помогают снять воспаление, уменьшить окислительный стресс.

Овёс. В овсянке есть бета-глюкан, то есть растворимая клетчатка, помогающая регулировать уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина.

Яйца. Они содержат высококачественный белок, а также необходимые питательные вещества. В желтках много лютеина и зеаксантина, фосфолипидов, уменьшающих воспаление.

Листовая зелень. Шпинат, кудрявая капуста содержат витамины А, С, К, которые защищают клетки от окислительного повреждения.

Лосось. Это отличный источник омега-3 жирных кислот - мощных противовоспалительных соединений. Также в лососе есть астаксантин, то есть антиоксидант, защищающий клетки от окислительного стресса и уменьшающий воспаление сосудов.

Авокадо. Оно богато мононенасыщенными жирами, снижающими уровень маркеров воспаления. Употребление авокадо или гуакамоле повышает уровень антиоксидантов в крови и защищает клетки от окислительного стресса.

Цельнозерновой хлеб. При его покупке ищите на этикетке надпись «100% цельнозерновой» или «100% цельная пшеница». Это поможет избежать скачков сахара в крови после еды, которые могут вызвать воспаление.

Грецкие орехи. В них особенно много альфа-линоленовой кислоты. Её связывают со снижением уровня воспалительных биомаркеров. Согласно некоторым исследованиям, грецкие орехи могут защищать от нейровоспаления.

Семена чиа. Они могут похвастаться большим количеством белка, клетчатки, омега-3. Также эти семена содержат антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса и снижающие хроническое воспаление.

