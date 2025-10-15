Когда лучше всего есть йогурт, чтобы усилить его преимущества для здоровья

Йогурт, приготовленный из ферментированного молока, - один из самых популярных молочных продуктов. Если его употреблять в определённое время суток, можно усилить его преимущества для здоровья.

Для здоровья кишечника

Здесь лучших вариантов два: за полчаса до приёма пищи и во время еды. Йогурт содержит пробиотики, улучшающие здоровье кишечника. Это лактобактерии, стрептококки и бифидобактерии. А вот худшее время для употребления йогурта с точки зрения работы кишечника - это через 30 минут после еды: учёные обнаружили, что лактобациллы в таком случае не выживали в больших количествах.

Для похудения

Лучше всего для снижения веса есть йогурт как закуску, как замену какого-то ингредиента, как десерт, на завтрак, перед едой. Регулярное его употребление помогает поддержать стабильную массу тела.

Для укрепления костей

Ешьте для этого йогурт в одно и то же время каждый день или после тренировки. В целом употребление йогурта в любое время дня помогает сделать кости крепче. У людей, которые едят больше йогурта, обычно имеют более высокую минеральную плотность костей.

