Врачи стали чаще выявлять ожирение у россиян во время диспансеризации

Врачи стали чаще выявлять ожирение у россиян во время прохождения диспансеризации и профосмотров, сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой со ссылкой на документы с заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«В России за последние четыре года первичная заболеваемость ожирением выросла на 42%. В первую очередь это обусловлено высокой выявляемостью заболевания при проведении профосмотров и диспансеризации. Наиболее выражен рост среди подростков 15–17 лет и лиц старше трудоспособного возраста», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщал, что распространенность ожирения среди российских подростков приобретает характер эпидемии.