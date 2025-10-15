Как чай помогает похудеть

Чай отличается многообразием вкусов и пользой для здоровья. Вот несколько причин, почему он станет отличным выбором при снижении веса.

© Ferra.ru

Низкокалорийный напиток. В чёрном, зелёном и травяном чае содержится менее 3 ккал на чашку.

Вкусовая альтернатива воде. Если хотите сделать вкус напитка интереснее, добавьте в чай лимон, мяту, корицу или свежий имбирь.

Увлажнение. Результаты одного исследования 2023 года показали, что даже кофеиносодержащие напитки вроде зелёного чая эффективно восполняют баланс жидкости при лёгком обезвоживании, как и вода.

© Getty Images. EatingWell design

Ускорение обмена веществ. Чай может поддержать обмен веществ и ускорить метаболизм в состоянии покоя.

Снижение уровня стресса. Хронический стресс увеличивает выработку гормонов голода, стимулирующих потребление пищи. Некоторые сорта чая также содержат специальные вещества, эффективные в борьбе со стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.