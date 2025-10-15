Какие лекарства нельзя принимать вместе с поливитаминами

Около трети взрослых в США ежедневно принимают поливитамины. При этом сочетание БАДов с некоторыми лекарствами может ухудшить их усвоение. Вот каких препаратов это касается.

Препараты для лечения щитовидной железы (левотироксин). Левотироксин - один из наиболее распространённых препаратов, на которые влияют поливитамины. Так, железо и кальций могут связываться с ним и образовывать комплексы, блокирующие всасывание и снижающие эффективность препарата. Чтобы этого избежать, принимайте левотироксин утром натощак, запивая водой, а затем подождите минимум 4 часа перед приёмом любых добавок с кальцием, железом или магнием.

Разжижители крови (варфарин). Многие поливитамины содержат витамин К, а резкое начало или прекращение его приёма может повлиять на действие варфарина. Такие колебания приёма витамина могут сделать лекарство менее эффективным и увеличить риск возникновения кровотечения.

Антибиотики (тетрациклины и фторхинолоны). Некоторые антибиотики могут связываться с минералами, содержащимися в поливитаминах, в том числе с магнием, кальцием, железом, цинком. Это может снизить эффективность лекарства. Поэтому разделяйте приём антибиотиков и витаминов не менее чем на два часа.

Лекарства от остеопороза (бисфосфонаты). Алендронат (Фосамакс) очень чувствителен к помехам всасывания. Его нужно принимать натощак, запивая чистой водой. Даже небольшое количество кальция, железа или других минералов из поливитаминов может сделать этот препарат менее эффективным.

Диуретики. Они влияют на то, как почки перерабатывают важные электролиты: кальций, магний и калий.

Антациды и ингибиторы протонной помпы (ИПП). Длительных приём таких препаратов может повлиять на всасывание витамина B12, магния, железа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.