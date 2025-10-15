Назван легкий способ улучшить свое состояние при простуде

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) обнаружили, что мятные леденцы способны повышать бодрость и улучшать настроение во время простуды. Результаты исследования, опубликованные в World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (WJPPS), показали: ароматические вещества мяты снижают чувство общей слабости и повышают концентрацию внимания у людей с легкими инфекциями дыхательных путей.

В эксперименте участвовал 81 студент, часть из которых переболела простудой в ходе 10-недельного наблюдения. Заболевших разделили на группы — одним дали мятные леденцы, другим карамель без мяты, а третьим не дали ничего. Выяснилось, что при простуде реакции и движения глаз становятся медленнее, а внимание снижается, однако рассасывание мятных леденцов помогало вернуть уровень бодрости почти до нормы.

По словам руководителя исследования, доктора Энди Смита, пары ментола и других ароматических соединений воздействуют на мозг, ослабляя сигналы усталости и повышая субъективное ощущение энергии.

«Простуда ухудшает самочувствие и замедляет реакции, но даже простое средство вроде мятного леденца способно помочь чувствовать себя лучше», — отметил Смит.

Ранее стало известно, что чашка мятного чая способна улучшать память, внимание и когнитивные способности уже через 20 минут после употребления.