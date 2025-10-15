Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, но на ранних стадиях в подавляющем большинстве случаев он успешно поддается лечению.

15 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Специально к этому дню "Российская газета" совместно с редакцией Telegram-канала "Московская медицина" и врачом-онкологом, заведующей дневным стационаром онкологической больницы № 62 Анастасией Даниловой, подготовили ответы на одни из самых важных вопросов.

Что можно сделать, чтобы снизить риск развития рака молочной железы?

Чтобы снизить риск развития рака молочной железы, ведите активный образ жизни, поддерживайте здоровый вес, ограничьте алкоголь. Кроме того, курение повышает риск развития онкологических заболеваний, в том числе и риск развития рака молочной железы. Проходите регулярные обследования, чтобы вовремя диагностировать заболевание.

Как гормональная терапия (например, ЗГТ или оральные контрацептивы) влияет на риск?

Длительный прием ЗГТ может немного повысить риск, особенно при комбинированных схемах. Современные оральные контрацептивы повышают риск минимально, и он быстро снижается после их отмены.

Влияют ли диета, физическая активность и вес на риск развития рака груди? Если да, то как?

Да, лишний вес и малоподвижность повышают риск рака груди, а регулярная активность и рацион с преобладанием овощей, фруктов и цельных зерен - снижают.

Связаны ли беременность и грудное вскармливание с изменением риска?

Да, беременность и грудное вскармливание снижают риск рака молочной железы, особенно если кормили более 6 месяцев.

Как правильно проводить самообследование молочных желез? Как часто это нужно делать?

Один раз в месяц, через несколько дней после менструации, осматривайте и ощупывайте грудь перед зеркалом и лежа. Нужно обращать внимание не только на молочную железу, но и область подмышек, форму соска, выделения. При обнаружении любого уплотнения имеет смысл проконсультироваться с врачом (это могут быть и совершенно безобидные находки, но лучше показаться специалисту).

На какие именно изменения в груди и подмышечной области нужно обращать внимание (помимо уплотнений)?

Обращайте внимание на втяжение кожи или соска, выделения, покраснение, отек, "апельсиновую корку", изменение формы или размера груди.

Что такое нормальные изменения в груди в течение менструального цикла, а что должно насторожить?

Перед менструацией возможна болезненность и легкая отечность груди; если боль или уплотнение не исчезают после месячных - стоит обратиться к врачу.

С какого возраста и как часто рекомендуется проходить маммографию?

Проходить маммографию необходимо обычно с 40 лет один раз в 1-2 года, но при семейном риске - раньше и чаще по рекомендации врача. Высокий риск развития злокачественных новообразований молочной железы ассоциирован с поломкой в гене BRCA-1,2, который может передаваться по наследству. Поэтому, если в семейной истории есть случаи рака молочной железы и рака яичников, женщины могут провести генетическое исследование и определить наличие этой поломки. Если поломка обнаружена, врач может порекомендовать другую частоту наблюдения, а также прохождение дополнительных исследований.

Какие варианты лечения доступны при раке груди? Хирургия, лекарственная терапия (химио-, гормоно-, таргетная, иммунотерапия) и лучевая терапия - подбираются индивидуально. Какие программы психологической поддержки и группы помощи существуют?

Врачи, работающие в московском здравоохранении, проходят тренинги коммуникации, поэтому умеют найти подход к пациенту даже в непростой ситуации онкологического заболевания. Врач и пациент - это единая команда, задача которой победить болезнь. Кроме того, есть онкопсихологи, онлайн-сообщества и пациентские организации, где можно получить поддержку и обменяться опытом.

Как справиться со страхом рецидива?

Помогают открытое обсуждение с врачом, психологическая поддержка, дыхательные практики и план регулярного наблюдения.

Какие физические нагрузки и диета рекомендованы после лечения?