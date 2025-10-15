Эксперт объяснил, как снизить риск гипертонии

Некоторые полезные привычки могут уменьшить риск гипертонии, рассказал кардиолог Виджай Кунадиан. Несколько советов желающим снизить кровяное давление для профилактики опасных заболеваний сердца он дал в беседе с Daily Mail.

© Lenta.ru

По словам Кунадиана, помочь контролировать гипертонию может включение ферментированных продуктов в рацион: кимчи, кефира, квашеной капусты и мисо. Они полезны для кишечника и вызывают значительное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. Кроме того, врач порекомендовал есть достаточное количество клетчатки, также полезной для ЖКТ. «Другие изменения в рационе, о которых следует подумать, — это снижение потребления соли, сбалансированный рацион, богатый фруктами и овощами, и отказ от жирной пищи», — добавил он.

Также Кунадиан призвал заняться ходьбой, участвовать в играх или пользоваться лестницами вместо лифтов, чтобы укрепить сердечную мышцу и повысить эффективность усвоения организмом кислорода из крови. Поможет здоровью сердечно-сосудистой системы, отметил он, и полный отказ от курения и сокращение алкоголя в рационе до минимума.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича призвала не ходить в туалет с телефоном. Она утверждает, что такая привычка чревата появлением анальных трещин.