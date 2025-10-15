Биохакинг на рабочем месте: десять шагов к здоровью и продуктивности

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала RuNews24.ru о 10 простых и доступных способах, которые помогут вам оптимизировать свой рабочий день, независимо от того, работаете ли вы из дома или в офисе.

© runews24.ru

1. Удобное сидение

Природа не создала человека для длительного сидения. Используйте стоячий стол или стул-седло с разделенными частями для поддержания правильной осанки. Это поможет улучшить кровообращение и снизить риск заболеваний.

2. Используйте очки, блокирующие синий свет

Синий свет от экранов может негативно влиять на здоровье, нарушая выработку гормонов и нарушая сон. Очки, блокирующие синий свет, станут надежной защитой.

3. Заземляющий коврик для мыши

Контакт с землей является естественной частью нашей жизни. Заземляющие коврики помогут восстановить это соединение и улучшить ваше общее состояние.

4. Разделяйте рабочее и личное пространство

«Важно создать четкую границу между рабочим и личным временем. Работая на диване или в постели, вы рискуете снизить свою продуктивность и привести к стрессу. Стремитесь создать уютное и рабочее пространство, которое поможет вам сосредоточиться на задачах».

5. Минимизируйте отвлекающие факторы

Отключите все уведомления на время работы. Это поможет вам сосредоточиться на текущих задачах и повысит вашу продуктивность. Разделяйте свои перерывы на проверку сообщений и отдых, чтобы не отвлекаться от работы.

6. Прерывайтесь на зарядку/растяжку

Короткие перерывы на физическую активность помогают восстановить силы и улучшить самочувствие. Пробуйте делать простые растяжки или упражнения для улучшения тонуса мышц.

7. Опробуйте «метод помидора»

Метод помидора помогает лучше управлять своим временем. Работайте 25 минут, а затем делайте 5-минутный перерыв. Эта система позволяет сохранить продуктивность и избежать перегрузок.

8. Составляйте график дел

Планируйте свои задачи на каждый день. Начните с самых важных дел и оставляйте менее приоритетные задачи на потом. Это поможет вам организовать свое время и повысить эффективность работы.

9. Заряжайтесь естественным светом

Возьмите за правило выходить на улицу или хотя бы садиться ближе к окну. Естественный солнечный свет улучшает настроение и энергию. Это полезно для вашего здоровья как физически, так и психологически.

10. Дышите свежим воздухом

«Не забывайте проветривать рабочее помещение или выходить на улицу. Свежий воздух помогает сосредоточиться, снижает уровень стресса и улучшает ясность ума. Совместите дыхательные практики с заземлением и получением солнечного света для максимального эффекта», — советует эксперт.

Применение простых биохаков на рабочем месте может значительно улучшить ваше здоровье и повышает продуктивность. Используйте эти советы, чтобы создать комфортное и эффективное рабочее пространство, и не забывайте заботиться о своем физическом и психологическом состоянии. Каждое ваше усилие направлено на улучшение качества жизни, и это стоит того.