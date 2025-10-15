Нутрициолог рассказал о значении минералов для организма

Минеральные вещества играют незаменимую роль в функционировании человеческого организма. Они участвуют в обменных процессах, поддерживают гармонию работы организма и оказывают влияние на здоровье. Каждый орган требует определенного комплекса минералов для нормального выполнения своих функций.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова рассказала, какие минералы необходимы для работы наиболее важных органов.

Минимально необходимые элементы, такие как минералы, обеспечивают эффективную работу органов, участвуя в самых различных физиологических процессах. Без них невозможны нормальное функционирование щитовидной железы, печени, почек, мозга, сердца и костей. Нехватка даже одного из необходимых минералов может привести к сбоям в работе той или иной системы, а также к серьезным заболеваниям. Поэтому важно понимать, какие именно минералы нужны каждому органу, и как создать сбалансированное питание, чтобы избежать их дефицита.

Щитовидная железа является одним из важнейших органов, отвечающих за регуляцию обмена веществ и гормонального фона в организме.

«Для ее полноценной работы необходимо множество минералов. Прежде всего, нельзя забывать про йод, который прямо влияет на выработку гормонов щитовидной железы. Но не менее важны и другие элементы, такие как натрий, цинк, магний, медь, селен и железо. Каждый из них играет свою роль, от поддержки метаболизма до защиты клеток от повреждений», — рассказывает нутрициолог.

Таким образом, полноценное функционирование щитовидной железы зависит от наличия этого богатого минерального состава.

Печень — это универсальный орган, ответственный за множественные функции, включая детоксикацию, синтез белков, а также поддержание обмена углеводов. Для её здоровья критически важны минералы, такие как магний, селен, цинк, медь, сера, хром, фосфор, марганец и молибден. Каждый из этих минералов поддерживает специфические процессы: например, селен отвечает за антиоксидантные реакции, а медь — за производство энергии. Поэтому недостаток хоть одного из этих элементов может снизить эффективность работы печени, что, в свою очередь, отразится на общем состоянии организма.

«Почки играют ключевую роль в отфильтровывании отходов из крови и поддержании водно-электролитного баланса в организме. Для их оптимальной работы необходимы минералы, такие как магний, который способствует правильному функционированию мышц и нервной системы, селен, который защищает клетки от окислительного стресса, а также натрий, калий, хром, серу и железо». – пояснила Галина Леонова.

Эти элементы содействуют тому, чтобы почки эффективно выполняли свои функции, в том числе контролировали уровень жидкости и электролитов в организме.

Здоровье мозга — это также результат правильного баланса минералов. Он требует особого внимания, так как это орган, отвечающий за управление всеми функциями организма. Для его нормального функционирования нужны минералы, такие как магний, который участвует в передаче нервных импульсов, цинк и селен, важные для защиты нейронов, а также марганец, йод, молибден, бор и литий. Каждый из этих минералов имеет свою уникальную роль в поддержании когнитивной функции и памяти.

Здоровье сердечно-сосудистой системы также зависит от наличия определенных минералов. К ним относятся натрий и калий, которые регулируют кровяное давление, а также магний, который помогает предотвратить сердечные аритмии. Сера, медь, селен, цинк и бор также вносят свой вклад в здоровье сердца, поддерживая его структуру и функцию. Понимание зависимости между этими минералами и работой сердца помогает создать более эффективные стратегии для его защиты от заболеваний.

Кости, которые служат не только опорой для нашего тела, но и хранилищем для минералов, таких как кальций, магний, фосфор и бор, также требуют тщательной заботы о минеральном балансе. Эти вещества необходимы для поддержания прочности и его здоровья, а недостаток любого из них может привести к остеопорозу и другим костным заболеваниям.

Таким образом, минералы являются неотъемлемой частью здоровья каждого органа и системы в организме. Их присутствие критически важно для обеспечения нормального функционирования и поддержания духовного и физического благополучия. Обеспечьте себя разнообразным и сбалансированным питанием, богатым витаминами и минералами, чтобы избежать их дефицита и поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.

Правильный баланс минеральных веществ является основой для здоровья и долголетия. Я всегда подчеркиваю, что важно не только обращать внимание на вкусовые пристрастия, но и на то, что мы едим. Комбинируйте разные группы продуктов, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми минералами. Заботьтесь о своем здоровье, и оно ответит вам взаимностью.