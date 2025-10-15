Терапевт рассказал, чем опасны сушилки для рук

Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik предупредил, что постоянное использование сушилок для рук может негативно отразиться на здоровье.

© Вести Подмосковья

На руках есть гидролипидный слой, обеспечивающий влажность кожи и предотвращающий заражение инфекциями. Сильный поток горячего воздуха разрушает этот слой, повышает риск обезвоживания кожи, развития чрезмерной сухости. Это, в свою очередь, может привести к распространению грибковых инфекций.