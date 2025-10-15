Что делать при повреждении родинки

Дерматолог Ольга Антонова заявила, что научные исследования не подтвердили прямую связь между повреждением родинки и развитием меланомы. В своем Telegram-канале она объяснила россиянам порядок действий при травматизации невуса.

«Обработайте травмированное место антисептиком. Используйте перекись водорода или хлоргексидин, чтобы предотвратить инфекцию», — посоветовала Антонова.

Затем, по ее словам, необходимо защитить рану с помощью стерильной марлевой салфетки или бинта. Повязку нужно зафиксировать пластырем.

В первые дни после травмы стоит обратиться в больницу, продолжила врач. На приеме специалист обследует новообразование и скажет, его необходимо удалить или же можно просто наблюдать. Сама процедура удаления родинки является абсолютно безопасной и не провоцирует развитие рака кожи, подчеркнула Антонова.

