Что такое лимфодренаж и почему он особенно нужен после 40

Даже у тонких и звонких дам после наступления 40 могут появляться ситуативные или постоянные отеки, а у женщин в теле это вообще очень частая ситуация. И причина порой вовсе не в неправильном питании или отсутствии спорта, хотя понятно, что влияет все в комплексе. Лимфатическая система — это дренаж и служба уборки организма: она забирает из тканей лишнюю жидкость, продукты обмена и возвращает их в кровоток, одновременно поддерживая иммунитет.

В определенном возрасте эта система работает медленнее: падает уровень эстрогенов, меняется сосудистый тонус и качество коллагена, мы меньше двигаемся и больше сидим. В итоге жидкость задерживается дольше, ноги «наливаются» к вечеру, лицо отекает от недосыпа и соли, а кожа на бедрах выглядит рыхлее. Мастер массажа Алина Лузина рассказала, что можно предпринять, чтобы избавиться от таких неприятностей.

Что такое апельсиновая корка в контекста лимфодренадажа

Целлюлит — это не «жир сам по себе», а сочетание жировых долек и фиброзных перегородок в дерме. Когда вокруг них задерживается межклеточная жидкость и усиливается воспалительный фон, «ямки» становятся заметнее.

«Лимфодренаж помогает убрать излишки жидкости, снизить отечность и напряжение тканей — за счет этого „апельсиновая корка“ выглядит мягче и ровнее. Честно: дренаж не лечит целлюлит навсегда, но он улучшает внешний вид, снимает тяжесть в ногах, ускоряет восстановление после нагрузок и перелетов, а еще — повышает комфорт в теле», — рассказывает эксперт.

Аппаратные процедуры

Для выраженных отеков и «тяжелых» ног полезны курсы прессотерапии, вакуумно-роликовые методики и мягкий LPG, аппаратный микротоковый дренаж по лицу и телу. Ищите специалиста, который работает на низких скоростях и не обещает «минус два размера за сеанс». Оптимально — 1–2 раза в неделю курсом 6–10 процедур, затем поддержка раз в 2–4 недели. Противопоказания: тромбозы, декомпенсация сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, активные воспаления, онкология в активной фазе — тут только с разрешения врача.

Питание и вода

Дренажу мешают избыток соли, сахара и алкоголя — они тянут воду в ткани. Помогают: достаточный белок (1–1,2 г/кг веса), калий (зеленые листовые, авокадо, фасоль), магний (орехи, цельные крупы), клетчатка (овощи 400–500 г/день). Пейте воду равномерно в течение дня, а не литр разом вечером. Снова ничего нового, но тем не менее: снижаем ультра-переработанные продукты и копчености, добавляем травы-диуретики в еде (петрушка, укроп), но без фанатизма. Если есть склонность к отекам перед менструацией — переходите на легкие ужины и минимум алкоголя за 2–3 дня до нее.

Упражнения-насосы

Лимфа двигается мышцами: чем чаще они сокращаются, тем лучше отток. Включите «икроножный насос»: ходьба быстрым шагом, подъемы на носки 2–3 подхода в день по 30–40 повторов, «велосипед» лежа, поза «ноги на стену» 5–10 минут вечером. Полезны плавание, скандинавская ходьба, мягкая йога с скрутками и наклонами (они «выжимают» ткани как губку). В офисе или при любой сидячей работе поставьте будильник на каждые 50 минут: встать, пройтись, сделать 20 «пружинок» на носках.

Самомассаж и уход

Подберите масло или легкий крем, чтобы облегчить скольжение рук.

«На ногах двигайтесь от стоп к подколенным ямкам, затем к паху, движения мягкие и спокойные. На животе выполняйте мягкие круги по часовой стрелке, на лице — от центра к ушам и вниз по боковым поверхностям шеи. Давление минимальное, ритм медленный. Дополнительно помогают контрастный душ снизу вверх и компрессионные гольфы 1 класса при длительном сидении или перелетах», — говорит массажист.

Еще один важный пункт — дыхание, сон и одежда

Диафрагмальное дыхание — главный «насос» лимфы в грудной протоке: 3–5 минут упражнения по принципу «вдох в живот, длинный выдох» утром и вечером. Сон 7–8 часов снижает гормональный и воспалительный фон, а значит — и склонность к задержке воды. Одежда должна быть не тугая в поясе и под грудью (слишком жесткие пояса, маленькие бюстгальтеры и узкие резинки пережимают лимфоотток). Старайтесь носить удобная обувь, при сидении используйте позу, где ноги не пережимают паховую область.