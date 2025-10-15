Что такое компьютерный зрительный синдром и что с ним делать

С каждым годом люди все больше времени проводят перед электронными девайсами. Пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию, переведя и работу, и учебу в онлайн-формат, увеличивая продолжительность нахождения перед экраном. Современный человек теперь не представляет жизнь без гаджетов. Долгая дорога до работы и обратно до дома, нескончаемые очереди, одинокие вечера, скучное собрание — люди сбегают отдохнуть от этого в интернет. Однако это нельзя назвать расслаблением для организма, ведь глаза в этот момент напряжены больше всего. Как снизить нагрузку, рассказала «Вечерней Москве» офтальмолог сети клиник «Семейная» Екатерина Касаткина.

Компьютерный зрительный синдром

В офтальмологии появился новый термин — «компьютерный зрительный синдром (КЗС)», который вызван использованием цифровых экранов: компьютеров, смартфонов, планшетов. КЗС достигает до 70–90 процентов распространенности среди студентов и офисных работников.

Клинически этот синдром может проявляться глазными симптомами:

сухость;

раздражение;

покраснение;

жжение;

слезотечение;

усталость глаз;

ощущение напряжения мышц;

нечеткость зрения.

Часто пациенты на приеме у офтальмолога жалуются, что им «насыпали песка в глаза».

Есть также экстраокулярные симптомы — это любые проявления заболевания, выходящие за пределы глаз и окружающих тканей. Они могут касаться кожи, нервной системы, эндокринных органов, суставов и так далее. Для диагностики и лечения важно обращать внимание на такие признаки, поскольку они часто указывают на системный характер процесса: головные боли, боль в шее и спине. Некоторые люди описывают, что их «клинит к концу дня».

Что приводит к компьютерному зрительному синдрому

Спровоцировать синдром могут:

длительная работа с экраном (более четырех часов в день);

неправильная поза;

неподходящее освещение;

отсутствие полной коррекции зрения;

редкое моргание.

Казалось бы, как моргание может повлиять на этот синдром? Все до банальности просто: при напряженной работе наш мозг пытается не упустить ни секунды внимания. Каждое моргание — потеря времени и остановка потока информации. Из-за этого нарушается естественное обновление слезы и смачивание глаза. В итоге это дает не только раздражение и красноту глаз в конце рабочего дня, но и предпосылки к другой болезни — синдрому сухого глаза. Особенно этому подвержены женщины, находящиеся в периоде смены гормонального фона, и люди, использующие контактные линзы.

Что можно сделать

Используйте правило «20-20-20»: каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд на объект в шести метрах.

Контроль освещения: рабочее место должно быть светлым, но на экране не должно быть бликов от ламп.

Гигиена рабочего места: работайте на расстоянии 50–100 сантиметров до экрана, монитор должен быть чуть ниже уровня глаз, чтобы снять напряжение с мышц шеи и спины.

Полная коррекция зрения: необходимо носить правильно подобранные очки, подходящие именно вам.

Использование увлажняющих капель: если вы сомневаетесь в выборе, то обратитесь к офтальмологу за консультацией.

Здоровый образ жизни и сбалансированное питание: употребление достаточного количества жирных кислот (омега-3) является профилактикой развития синдрома сухого глаза. Зеленые овощи и салаты приносят необходимые для сетчатки селен и зеаксантин.

Компьютерный зрительный синдром — это растущая и значимая проблема общественного здоровья, которая напрямую связана с переходом учебного и рабочего процессов в онлайн-режим, а также с увеличением использования электронных устройств. Профилактика нарушений, регулярный скрининг у офтальмолога — ключевые направления для повышения качества жизни людей, чья профессия сопряжена с высокой зрительной нагрузкой.

Ранее врач-офтальмолог Джульетта Попова рассказала «Вечерней Москве», что зрение может снижаться не только из-за возраста, но и из-за гипертонии и сахарного диабета. Эти болезни незаметно разрушают сосуды глаз, поэтому могут привести к снижению зрения или даже слепоте.