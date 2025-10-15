Назван лучший перец для похудения

При снижении веса иногда даже самые незначительные изменения имеют значение. Исследования показывают, что кайенский перец ускоряет метаболизм и помогает достичь нужного веса. Эксперты по питанию объяснили изданию EatingWell, почему так происходит.

В кайенском перце содержится активное вещество - капсаицин.

Некоторые исследования показывают, что существует связь между капсаицином и повышением выработки тепла организмом. Это может на короткое время немного ускорить обмен веществ и способствовать снижению веса, по словам Тоби Амидор, магистра наук, сертифицированного диетолога.

Также кайенский перец может привести к снижению аппетита, что облегчает поддержание дефицита калорий и приводит к похудению. Об этом говорит Эрин Палински-Уэйд, сертифицированный диетолог, член CDCES.

Согласно метаанализу 15 рандомизированных контролируемых исследований, добавление кайенского перца привело к снижению массы тела, индекса массы тела, окружности талии. Правда, как отмечают диетологи, влияние это в лучшем случае умеренное.

Также если вы планируете добавлять в пищу кайенский перец, обязательно проконсультируйтесь с врачом. У некоторых людей эта специя может вызывать проблемы с пищеварением, раздражать кожу, влиять на действие некоторых лекарств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.