Эксперт рассказал о «крадущих» энергию пищевых привычках

Россиянам рассказали о шести неочевидных привычках, которые загоняют в усталость.

Марьям Давлекамова, руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества, поделилась самыми частыми ошибками в рационе, из‑за которых мы чувствуем себя выжатыми. Многие из них люди совершают на автомате, даже не задумываясь, что именно они крадут энергию и продуктивность. Об этом пишет издание Om1 Омск.

1. Продуктами с быстрыми "дозами" энергии

В современном ритме жизни многие отдают предпочтение еде, которая дает мгновенный заряд. Речь идет о сладостях и кофе натощак. Но дело в том, что через час‑два энергия резко падает из-за скачка уровня глюкозы в крови. Организм тратит силы, чтобы все выровнять, и в итоге снова накатывает усталость.

2. Пропуск завтрака или быстрые углеводы в начале дня

Начать утро без завтрака или с булочки – прямой путь к энергетическим провалам весь день. Идеальным вариантом завтрака являются белки, полезные жиры и сложные углеводы. Такой завтрак держит сахар в норме и дает сытость надолго.

3. Мало воды

Иногда мы путаем жажду с голодом и вместо стакана воды идем за перекусом. Недостаток жидкости негативно сказывается на работе мозга и снижает работоспособность. Вода помогает доставлять питательные вещества и участвует в выработке энергии на клеточном уровне.

4. Дефицит микроэлементов

Если рацион скудный, можно легко столкнуться с нехваткой магния, фосфора или железа. Например, при недостатке железа клетки получают меньше кислорода, что приводит к постоянной слабости.

5. Отказ от полезных жиров

Мозгу нужны полезные жиры, особенно омега‑3, которые есть в жирной рыбе, орехах и семенах льна. Они помогают поддерживать нормальный обмен энергии.

6. Перебор с ультраобработанной едой

Полуфабрикаты и прочие ультраобработанные продукты – это множество добавок и пустых калорий. Организм тратит больше сил на их переработку, чем получает пользы. Замена их на цельные и минимально обработанные продукты заметно поднимает тонус и уровень энергии.