Какой напиток вреден после менопаузы

Врач Сара Марин предупредила, что кофе может быть вреден для здоровья женщин после наступления менопаузы. Ее слова приводит издание 20minutos.

Как отметила Марин, после менопаузы женщины по-разному реагируют на кофе. Так, некоторым напиток придает большое количество энергии, поднимет настроение и даже снижает риск развития депрессии и болезни Альцгеймера. Однако у других симптомы менопаузы могут усугубиться, предупредила специалистка.

В качестве примера негативного воздействия кофе на здоровье Мартин привела усиление приливов. Кроме того, употребление этого напитка может спровоцировать учащенное сердцебиение, вплоть до развития стойкой тахикардии.

