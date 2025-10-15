Простые способы удержать себя от сладкого

Вот не видишь сладкого, так его вроде бы и не хочется. Но только стоит одной конфетке попасть в поле зрения, так сразу какой-то жор просыпается. Вот только такая тяга появляется не из-за слабой силы воли, а из-за стресса и усталости, как заявляет автор канала «Бьюти-общежитие».

Проверьте, сколько калорий в день вы получаете. Может быть такое, что вы просто не доедаете, от этого так и хочется какой-нибудь десертик. В таком случае добавьте в рацион больше белка и сложное углеводы, чтобы сытость сохранялась дальше. Это могут быть самые базовые продукты вроде яиц, творога и курицы. И как всегда, надо следить за сном. Если вы недосыпаете, то вам просто не будет хватать энергии, организм начнет ее искать в быстрых углеводах. А вот когда причина кроется в скуке или тревоге, просто сделайте перерыв и выпейте воды, отвлекитесь от насущных бед. Может быть, так и тяга к конфеткам пройдет. Ранее «ГлагоL» писал о том, как обезопасить свой организм от серы на сухофруктах. В этот поможет обработка в кипятке и приготовление их самостоятельно.