Диетолог рассказал, кому нельзя есть калину

Несмотря на огромную пользу, эту ягоду можно употреблять далеко не всем. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

По словам эксперта, калина оказывает благотворное влияние на нервную систему: она улучшает сон, снижает стресс и оказывает успокаивающее действие. Особенно полезна ягода в сезон простуд, так как обладает мягким жаропонижающим и отхаркивающим эффектом. Кроме того, калина укрепляет сосуды, снижает давление и улучшает кровообращение, что важно для профилактики варикоза.

Её можно добавлять в чай, готовить отвары, морсы или компоты, желательно без сахара, чтобы сохранить всю пользу. Норма — 50-100 г свежих ягод в день или эквивалент в напитках, – подчеркнула Никитина.

По словам диетолога, людям, страдающим от гастрита, язвы желудка или повышенной кислотности, следует быть с калиной крайне осторожными из-за её кислого состава. В таких случаях перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.