Дерматолог объяснил, чем опасны мочалки

Врач-дерматовенеролог Татьяна Павлова сообщила, что некоторым людям лучше совсем отказаться от использования такого средства гигиены как мочалка. Среди них оказались люди с нежной кожей.

Как рассказала российский медик, выбирать мочалку нужно с умом – особенно тем, у кого кожа чувствительная или есть склонность к аллергии. Павлова советует вообще отказаться от мочалок, если у вас хронические кожные болезни вроде псориаза, дерматита или экземы. То же самое касается людей с очень нежной кожей, передает издание NewsNN.

Следует помнить, что сама мочалка может стать источником неприятных проблем с кожей. После каждого использования ее нужно тщательно промывать, а минимум раз в неделю – стирать и хорошо просушивать. Иначе внутри начнут размножаться микробы и грибки.

Влажная среда – это отличная среда для микробов и грибков. Поэтому лучше никогда не пользоваться чужой мочалкой, если не уверены, что владелец ухаживает за ней должным образом, – предупредила врач.

По словам эксперта, натуральная мочалка "живет" максимум три месяца, а искусственная – чуть дольше. Так что лучше регулярно обновлять их.

Кроме того, специалист рекомендует пользоваться мочалкой не чаще трех раз в неделю, чтобы не повредить защитный барьер кожи и не заработать зуд или другие кожные проблемы.