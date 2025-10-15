Кандидат наук рассказал о продуктах для здоровья глаз

Дмитрий Куликов, кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии им. академика РАН И.А. Рогова (Университет РОСБИОТЕХ), рассказал RT, что здоровье глаз напрямую зависит не только от наследственности и общего состояния организма, но и от образа жизни, в том числе питания.

Правильно составленный рацион, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, помогает снизить риск развития офтальмологических заболеваний, замедляет возрастные изменения и поддерживает остроту зрения, отметил учёный.

«Особое значение имеют продукты, содержащие витамины А, С, Е, жирные кислоты омега‑3 и такие микроэлементы, как цинк и селен», — подчеркнул Куликов.

Среди полезных продуктов он назвал морковь, тыкву, сладкий перец, жирную рыбу, яйца, а также ягоды тёмных сортов и листовые зелёные овощи.

«Дополнительно полезны орехи и семена как источники витамина Е и цинка, а также цельнозерновые продукты ицитрусовые, которые укрепляют стенки капилляров и защищают ткани глаз от окислительного стресса», — заметил он.

Куликов подчеркнул, что ни один продукт не способен вернуть утраченное зрение, однако регулярное включение перечисленных продуктов в рацион помогает снизить усталость глаз при длительной работе за компьютером, поддерживает их здоровье и служит профилактикой многих заболеваний.

