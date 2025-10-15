Ученые: мужчинам и женщинам нужны разные завтраки

Представителям сильного и слабого пола требуются разные наборы продуктов на завтрак, чтобы правильно запустить метаболизм.

Мужчинам на завтрак эксперты посоветовали выбирать сложные углеводы: цельнозерновые каши, гречка, бобовые, бананы, яблоки и финики, пишет ИА ЕЛЬ.

Женщинам стоит употреблять продукты, которые богаты полезными жирами: авокадо, рыба, орехи и растительные масла.

У представительниц прекрасного пола жир откладывается быстрее после еды, а сжигается активнее во время голодания. При правильной настройке метаболизма указанные процессы могут происходить гораздо эффективнее.

Специалисты объясняют это различие гормональными особенностями людей. Завтрак запускает пищеварение и обеспечивает организм энергией на весь день.

