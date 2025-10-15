Доктор перечислил симптомы нехватки белка

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен указала на симптомы нехватки белка в организме.

«Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять собственные мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга», - рассказала она в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в таком случае человеку становится трудно подниматься по лестнице, появляется ощущение постоянной усталости.