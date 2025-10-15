Врачи рассказали, почему осенью обостряются психические заболевания

Наступление осени нередко влияет на ментальное здоровье людей. Многие в этот период испытывают подавленность, апатию, депрессию, рассказали "РГ" эксперты.

Это симптомы сезонного аффективного расстройства, говорит психолог Центра хронических болезней Golden Care (входит в ГК "Медскан") Екатерина Кошелева. По ее словам, с ним сталкиваются до 5% жителей планеты, то есть каждый двадцатый. Состояние может также сопровождаться повышенной тревожностью, отсутствием сил, вялостью, быстрой утомляемостью, усилением аппетита. Люди теряют интерес к тому, что раньше их радовало, избегают общения даже с друзьями и близкими.

Рост обращений за психологической помощью действительно традиционно выпадает на осень и весну, отмечает психоаналитик Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров. Причем октябрь и ноябрь - самое сложное время, уточнил он. По его словам, врачи наиболее часто фиксируют этот недуг вплоть до зимнего снежного покрова (когда становится светлее на улице). При этом аффективное расстройство настроения в легкой форме может пройти само. Но если депрессия продолжается более 4-5 дней, желательно обратиться к врачу, говорит Кашкаров.

Объясняется "осеннее обострение" климатическими изменениями, в числе которых - перепады температур, атмосферного давления, добавляет психолог, доцент Государственного университета управления Наталья Косенкова.

По словам врача-психиатра АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимира Скавыша, например, уменьшение продолжительности светового дня в это время года напрямую влияет на выработку серотонина и мелатонина - нейромедиаторов, регулирующих настроение, сон и циркадные ритмы. Недостаток света может спровоцировать не только сезонное аффективное расстройство, но и депрессивные эпизоды у пациентов с биполярным расстройством или усугубить течение шизофрении. Ухудшение погоды, серость, дожди, сокращение социальной активности способствуют изоляции, чувству одиночества и безысходности, особенно у уязвимых групп - пожилых, одиноких, людей с предрасположенностью к депрессии.

Чтобы минимизировать опасность сезонной депрессии, врач посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, чтобы поддерживать уровень кислорода в крови, чаще двигаться, получать положительные эмоции, например, от новых знакомств, путешествий, культурных мероприятий.

В осенний период не только обостряются психические заболевания, но и создаются гениальные произведения, обратила внимание эксперт Косенкова.

Между тем ментальное здоровье постепенно становится значимой частью жизни россиян, говорится в исследовании МТС AdTech (есть в распоряжении "РГ").

Так, каждый пятый россиянин пользовался или пользуется услугами психологов. Больше половины скорее положительно оценивают эффект от работы с ними. Каждый третий (33%) чувствует, что становится спокойнее, столько же утверждают, что качество жизни меняется к лучшему.

Чаще остальных к услугам психологов обращается поколение зумеров (35%) и представители поколения Y (20%).

Больше половины участников опроса (55%) отметили, что тратят на психолога менее 5 тысяч рублей в месяц, каждый четвертый - от 5 до 10 тысяч рублей. Только 13% респондентов расходуют на консультации таких специалистов от 10 до 15 тысяч рублей, 3% - от 15 до 20 тысяч рублей и еще столько же - свыше 20 тысяч рублей ежемесячно.