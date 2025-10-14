Фитнес-клубы сделали спорт еще доступнее

Российская фитнес-отрасль демонстрирует уверенный рост, свидетельствуют данные Национального фитнес-сообщества (НФС). Выручка за три квартала 2025 года достигла 159,5 млрд рублей, что на 14,3% превысило показатели прошлого года. Рост обеспечивается за счет повышения цен и увеличения продаж дополнительных услуг. В этом контексте одним из инструментов расширения сервиса становится гибридный формат.

Такая модель дает клиенту возможность сочетать офлайн-посещения фитнес-клуба с онлайн-тренировками. Некоторые клубы включают онлайн-тренировки в свою основную клубную карту, делая их бесплатными для действующих участников. Для тех, у кого нет абонемента, такие занятия можно приобрести отдельно. Их разовая стоимость обычно составляет от 200 до 500 рублей.

В гибридный формат легко перевести йогу и пилатес.

Это гибкий ответ на запросы клиентов, который подходит для тех, кто часто путешествует или в силу других обстоятельств не может постоянно тренироваться в зале, поясняет директор по фитнесу бренда спортивных клубов XFIT Никита Филиппов. Компания внедряет гибрид скорее не как инструмент привлечения новой аудитории, а как способ удержать существующих клиентов.

С точки зрения эффективности тренировок сочетание онлайна и офлайна подойдет не каждому. Для дисциплинированных людей, чьи цели сводятся к поддерживающим занятиям или кардионагрузкам, гибрид демонстрирует высокую результативность, отмечает тренер высшей категории Валентина Симакова. Легче всего, по ее наблюдениям, в цифровой формат переводятся направления, которые не требуют сложного оборудования. Это йога, пилатес и высокоинтенсивный интервальный тренинг.