Нутрициолог предупредил об особенности термина «суперфуд»

Врач-нутрициолог Елена Коновалова рассказала, что «суперфуд» является всего лишь маркетинговым названием продуктов и не имеет никакого отношения к науке.

© РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что суперфуды следует рассматривать только как часть комплексной оздоровительной системы, в которую входят спорт, полноценный сон и сбалансированное питание.

Нутрициолог добавила, что к суперфудам нужно относиться как к дополнению к рациону, а не как к его основе.

Ранее врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Ольга Воробьёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что употребление ряда продуктов может спровоцировать возникновение мигрени.