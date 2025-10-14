Какие виды белка нужно есть женщинам старше 50 лет

По мере наступления менопаузы у женщин естественным образом снижается уровень эстрогена. Это ускоряет потерю как мышечной, так и костной массы. К счастью, есть продукты, которые могут с этим справиться.

Чтобы получать достаточно белка после 50 лет, диетологи рекомендуют употреблять следующие продукты.

Лосось. В 85 г его филе содержится 23 г белка. Это источник высококачественного белка для поддержания мышц и омега-3 для улучшения здоровья сердца, уменьшения воспаления. Об этом говорит Ана Рейсдорф, магистр наук и сертифицированный диетолог.

Процеженный (греческий) йогурт. Он даст вам много кальция и белка, а также пробиотиков.

Чёрная фасоль. Она богата как белком, так и растворимой клетчаткой, которая помогает в регулировании уровня сахара и холестерина в крови.

Тофу. В тофу содержатся изофлавоны, облегчающие приливы - симптомы менопаузы. Согласно результатам одного исследования, у женщин, которые соблюдали низкожировую веганскую диету с соевыми бобами, проявление приливов снизилось на 92%. У контрольной же группы изменений не наблюдалось.

Чечевица. Из одной чашки варёной чечевицы вы можете получить 18 г белка. Также она богата железом и клетчаткой.

Курица. Марита Радлофф, магистр наук, зарегистрированный диетолог, рекомендует использовать вместо говяжьего куриный фарш. Так вы получите более постный белок.

Творог. Одно исследование с участием более 35 000 женщин в постменопаузе показало, что повышенное потребление молочных продуктов связано с улучшением липидного профиля, реакции на инсулин, снижением воспаления.

