Нарколог ответил, можно ли выпить бокал вина в обед

В рабочее время не стоит позволять себе выпивать даже бокал вина, рассказала врач-нарколог Марина Саунова. От употребления спиртных напитков в обед она предостерегла россиян в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости

Она напомнила, что алкоголь — это психоактивное вещество, которое уже через несколько минут после употребления начинает влиять на центральную нервную систему. По словам врача, это снижает концентрацию внимания, замедляет скорость реакций и ухудшает координацию движений.

«Для офисного работника это означает снижение продуктивности и ошибки в задачах, а для людей, чья деятельность связана с техникой, вождением или ответственными решениями, даже малые дозы могут создавать прямую угрозу безопасности», — предупредила Саунова.

Нарколог добавила, что регулярное употребление даже малого количества вина повышает риск формирования зависимости, нарушает сон, негативно влияет на печень и сердечно-сосудистую систему. Чтобы расслабиться или снять стресс, врач порекомендовала гулять на свежем воздухе, заниматься легкой гимнастикой или пить травяной чай, а не употреблять алкоголь.

Ранее нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск развития гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.