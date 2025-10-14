Четыре причины, почему вам следует использовать зубную нить

По словам стоматологов, поддержание здоровья полости рта - это важная часть общего здоровья. Если с зубами и дёснами всё плохо - это может привести к проблемам во всём организме. На помощь может прийти обычная зубная нить.

Уменьшение воспалений. Регулярное использование зубной нити помогает снизить риск развития заболеваний дёсен. При этом плохое состояние полости рта связывают с усилением воспаления во всём организме. Это может способствовать и развитию болезней сердца, диабета, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера.

Улучшение здоровья сердца. В ходе исследования 2024 года учёные обнаружили, что потеря зубов из-за заболеваний дёсен - это фактор риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам другой работы, у мужчин и женщин с болезнями дёсен выше риск развития болезней сердца на 22% и 11% соответственно.

Более стабильный уровень сахара в крови. Заболевания дёсен - одно из осложнений диабета. Также исследования показывают, что у людей с диабетом, которые пользуются регулярно зубной нитью, лучше контроль уровня сахара в крови и на 39% ниже риск столкнуться с заболеваниями дёсен, чем у тех, кто зубной нитью не пользуется.

Улучшение состояния кишечника. Пищеварительная система начинается во рту. Чрезмерный рост бактерий там может усилить воспаление, нарушить баланс кишечника, усугубить симптомы воспалительных заболеваний кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.