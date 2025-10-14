Зумеры нашли простой способ контролировать калории

Зумеры стали заказывать блюда по рекомендации нейросети, чтобы контролировать калории. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян.

«Молодые люди часто используют ИИ как карманного нутрициолога. Перед заказом многие из них фотографируют рецепт и просят нейросеть рассчитать калорийность, содержание белков и жиров. Для зумеров важно понимать, как конкретный напиток или блюдо влияет на энергию, сон и концентрацию», — заявил эксперт.

По его словам, еще одна причина, по которой молодые люди советуются с ИИ перед заказом, — стремление питаться осознанно.

«Молодая аудитория старается избегать ингредиентов, которые не совпадают с их принципами питания: лактозы, глютена, добавленного сахара, свинины. ИИ помогает быстро проверить состав и найти замену», — объяснил Амирян.

Эксперт рассказал, что зумеры также используют ИИ как инструмент планирования: составляют недельное меню и проверяют, как разные сочетания влияют на самочувствие.

«Для поколения Z система питания с помощью алгоритмов становится частью повседневности. Они воспринимают алгоритм как инструмент саморегуляции, близкого друга», — заключил Амирян.

