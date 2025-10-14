Исследователи подсказали простой способ защититься от рака

Множество научных работ показывают, что около 30% случаев рака можно предотвратить при помощи здорового питания. Особенно полезны в этом плане овощи, которые содержат большое количество биоактивных соединений.

Синтия Томсон, доктор философии, сертифицированный диетолог, профессор Университета Аризоны, говорит, что лучше всего съедать не менее трёх порций овощей в день. Сара Пфлуградт, доктор философии, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по питанию и питанию, ссылается на метаанализ более двух десятков когортных исследований, проведённый в 2021 году. Учёные тогда обнаружили, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей (две порции фруктов и три порции овощей) связано со снижением риска смерти от рака и других причин.

Эти результаты согласуются с Рекомендациями по питанию для американцев на 2020–2025 годы и рекомендациями Национального института рака.

Для наглядности: одна порция - это 1 чашка сырых, варёных, замороженных или консервированных овощей либо 2 чашки сырой листовой зелени.

Овощи содержат множество биологически активных соединений, которые помогают в профилактике рака. Также эти продукты поддерживают здоровый вес и часто сочетаются с другими полезными видами пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.