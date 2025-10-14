Мозг —это центр управления нашим телом, его работоспособность напрямую влияет на качество жизни. Важной задачей каждого является обеспечение его здоровьем и энергией.

В комментарии для RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала о 7 способах поддерживать молодость мозга.

С возрастом функции мозга могут ослабевать, и мы начинаем замечать, как память, внимание и другие когнитивные способности ухудшаются. Однако, по словам Марии Молоствовой, поддерживать мозг в хорошем состоянии можно и нужно, внедряя простые привычки в свою повседневную жизнь. Эти семь методов помогут не только замедлить старение мозга, но и улучшить его функциональность.

1. Увеличьте потребление полифенолов

«Полифенолы, содержащиеся в овощах и фруктах, не только нейтрализуют свободные радикалы, но и поддерживают нейропластичность. Разнообразие в вашем рационе — это залог здоровья. Чем ярче ваши овощи и фрукты, тем больше они полны защитных свойств», — рассказала эксперт.

2. Добавьте полезные жиры в рацион

Жирные кислоты играют важную роль в здоровье мозга.

«Без хороших жиров мозг просто не сможет функционировать на должном уровне. Особенно важен холестерин, который участвует в образовании миелина», — отмечает Мария Молоствова.

3. Увеличьте физическую активность

Регулярные физические нагрузки не только помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему, но и стимулируют мозг. Исследования показывают, что физическая активность улучшает не только мышечный тонус, но и когнитивные функции.

4. Принимайте добавки с PQQ

PQQ — это вдохновляющий пример того, как натуральные соединения могут поддерживать здоровье клеток. Наша современная жизнь часто требует защиты от окислительного стресса, и PQQ — один из мощных инструментов в этом аспекте.

5. Попробуйте экстракт кофейной ягоды

Экстракт кофейной ягоды может оказаться мощным дополнением для поддержки нейрогенеза. Поддержание уровня BDNF критично для образования новых нейронов. Это особенно важно для пожилых людей.

6. Играйте в развивающие игры

Тренировка мозга также важна, как и физические упражнения.

«Существуют множество игр и сожалений, способствующих активизации памяти», — утверждает эксперт.

7. Уделяйте внимание сну

Сон играет ключевую роль в восстановлении мозга. Ни один метод не будет эффективным, если у вас не будет крепкого и качественного сна. Это важная основа для всех преобразований.

Поддержание молодости мозга требует комплексного подхода, включающего диету, физическую активность, уход за сном и умственные тренировки. Следуя рекомендациям Марии Молоствовой и внедряя предложенные методы в свою жизнь, вы сможете поддерживать ясность разума и активность своего мозга на долгие годы. Не забывайте, забота о здоровье мозга — это инвестиция в ваше будущее.