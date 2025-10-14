Гериатр назвал неочевидный фактор, влияющий на шансы стать долгожителем

Ключевую роль играет далеко не наследственность. Гериатр Николай Зак в беседе с NEWS.ru назвал неочевидное условие, позволяющее стать долгожителем. Речь идёт об удачном стечении обстоятельств.

По мнению Зака, чаще всего болезни и различного рода происшествия — случайность, которая снижает шансы прожить как можно дольше.