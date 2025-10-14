Гериатр назвал неочевидный фактор, влияющий на шансы стать долгожителем
Ключевую роль играет далеко не наследственность. Гериатр Николай Зак в беседе с NEWS.ru назвал неочевидное условие, позволяющее стать долгожителем. Речь идёт об удачном стечении обстоятельств.
По мнению Зака, чаще всего болезни и различного рода происшествия — случайность, которая снижает шансы прожить как можно дольше.
Главное — удача. Даже то, что кто-то родился, — уже невероятная удача. Вся жизнь — это череда случайных происшествий, которые влияют на вероятность заболеть или умереть раньше, чем в 100 лет. В любых экспериментах с одинаковыми животными в одинаковой среде продолжительность жизни у всех сильно разная, — объяснил Зак.