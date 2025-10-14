Людям с болезнями сердца назвали три веские причины включить в рацион шоколад

Хирург Инес Морено посоветовала людям, у которых диагностированы болезни сердца, включить в рацион темный шоколад, и назвала три веские причины это сделать. Об этом пишет издание 20minutos.

Во-первых, по словам Морено, в составе темного шоколада имеются флавоноиды, которые увеличивают выработку оксида азота, расслабляющего и расширяющего артерии. Во-вторых, благодаря этой сладости повышается эластичность сосудов.

Кроме того, утверждает специалистка, темный шоколад снижает артериальное давление. Все это приводят к тому, что кровь лучше циркулирует в организме. В результате снижается риск возникновения проблем с сердцем, в том числе и инфаркта, заключила Морено.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о самых вредных для сердца привычках. По его словам, на этот орган негативно влияет курение.