Названы добавки, повышающие риск развития болезней сердца

Омега-3 жирные кислоты в рыбьем жире действительно могут снижать уровень триглицеридов и поддерживать здоровье сердца. Но высокие дозы этих веществ связаны с повышенным риском развития фибрилляции предсердий (ФП). У людей с этим заболеванием больше шансов столкнуться с инсультом, образованием тромбов, сердечной недостаточностью.

У людей с заболеваниями сердца добавки с рыбьим жиром могут уменьшить воспаление и улучшить работу сердечной мышцы. Однако приём 1 г или более омега-3 жирных кислот в день, как показал один метаанализ, связан с повышением на 49% риска развития мерцательной аритмии.

Типичная добавка с рыбьим жиром содержит примерно 180 мг эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и 120 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК) - двух основных разновидностей омега-3. Но вот их состав и дозировка могут значительно различаться в зависимости от бренда.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), пищевые добавки, содержащие не более 5 г ЭПК и ДГК, безопасны при использовании в соответствии с рекомендациями или указаниями в инструкции.

Исследование, проведённое Американской кардиологической ассоциацией, также показало, что ежедневная доза в 4 г комбинированных жиров ЭПК и ДГК эффективно помогает снизить очень высокие уровни триглицеридов.

