В Британии придумали способ улучшить здоровье граждан

Британское правительство выдвинуло инициативу по повышению налогов на алкогольную продукцию. Цель — улучшить здоровье граждан и повысить эффективность их труда.

По данным опроса, треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления алкоголя. Особенно остро проблема стоит среди поколения Z: 43% его представителей признались, что оформляли больничный из-за похмелья. Эти данные опубликовала британская газета The Independent.

Эксперты предлагают властям активнее использовать налоговые меры: вернуть индексацию акцизов с опережением инфляции и установить единые ставки для напитков с одинаковой крепостью.

Однако повышение налогов может вызвать недовольство среди населения и негативно сказаться на индустрии гостеприимства. В настоящее время Британия уже имеет одни из самых высоких алкогольных акцизов в Европе.