Назван секрет здорового старения

Ученый рассказал о роли регулярных нагрузок для здоровья клеток. Физическая активность тренирует иммунитет.

Михаил Болков, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России – о воспалении и здоровье клеток

Когда возникает воспаление?

Иммунная система стареет вместе с организмом, а стареющие клетки начинают выделять вещества, которые привлекают иммунные клетки и вызывают хроническое малозаметное воспаление. В более здоровом и сбалансированном состоянии иммунитет менее чувствителен к таким сигналам, поэтому воспалительные процессы развиваются реже, что снижает износ тканей и органов.

Что нужно делать для поддержания здоровья клеток?

Физическая активность положительно влияет на различные типы клеток крови – в том числе NK-клетки, Т-клетки, а также клетки, отвечающие за поддержание костной, хрящевой и мышечной ткани. Без движения не активируются гены, участвующие в регуляции работы этих тканей. При этом важна не столько интенсивность, сколько регулярность занятий. Начинать физические упражнения можно в любом возрасте – будь то 60 или 80 лет. Главное – не переусердствовать и избегать травм, не стремиться к рекордам, а работать над постепенным улучшением состояния организма.

Таким образом, чтобы замедлить процессы старения и снизить воспаление, нужно поддерживать иммунную систему здоровой с помощью регулярной умеренной физической активности, пишет пресс-служба Пироговского университета.