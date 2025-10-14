Названа ягода, которая уменьшает опасные воспаления

Клюква обладает уникальным набором полезных свойств, но имеет и определенные противопоказания. Эта ягода богата витаминами C, E, K, минералами, органическими кислотами и особыми антиоксидантами — проантоцианидинами, при этом оставаясь низкокалорийным продуктом.

Особую ценность клюква представляет для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей. Содержащиеся в ней проантоцианидины препятствуют прикреплению бактерий E. coli к стенке мочевого пузыря, что снижает риск рецидивов.

«Антиоксидантные свойства ягоды помогают снижать окислительный стресс, защищают клетки и сосуды, улучшают липидный профиль и уменьшают воспаление. Клетчатка клюквы благотворно влияет на моторику кишечника, а органические кислоты стимулируют аппетит и пищеварительные процессы», — сообщила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Однако она предупредила о важных ограничениях. Клюква содержит оксалаты, поэтому при склонности к образованию камней в почках ее потребление следует ограничить. Клюквенный сок может усиливать действие антикоагулянта варфарина, что требует обязательного контроля врача, пишут "Известия".

