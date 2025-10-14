Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

Lenta.ruиещё 3

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который является секретным оружием против гастрита. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что острый перец, вопреки распространенному мнению, полезен для желудка. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач назвал неожиданную пользу острого перца
© Лента.Ru

«Секретное оружие против гастрита — это острый перец. Действительно, казалось бы, он должен разъедать слизистую [желудка], вызывать проблемы, но на самом деле он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка», — рассказал врач.

Ранее Мясников развеял популярный миф, связанный с гастритом. Врач опроверг мнение, что усугубить болезнь может один популярный продукт.

Перед этим Мясников раскрыл связь между гастритом и кариесом. По его словам, болезнь желудка может спровоцировать проблемы с зубами.