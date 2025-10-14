Топ-5 продуктов для замедления старения

Снизить биологический возраст и замедлить процессы старения можно с помощью коррекции рациона. Врач-эндокринолог и диетолог Ангелина Водолазкая в разговоре с aif.ru назвала пять продуктов, регулярное употребление которых способствует омоложению организма.

В топ вошли:

жирная рыба — источник омега-3 кислот, работающих как естественное противовоспалительное средство и защищающих клетки от повреждений; горький шоколад (от 75% какао) — содержит антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, главные виновники старения; зелёный чай — рекордсмен по содержанию витамина С и полифенолов, замедляющих процессы старения в организме; оливковое масло — богато полезными жирными кислотами и витаминами, укрепляющими костную и мышечную ткани; крестоцветные овощи (капуста, редька) — содержат рутин, кверцетин и сульфорафан, способные предотвращать образование опухолей.

Специалист подчеркнула, что даже самые полезные продукты не являются универсальным решением. Рацион должен учитывать индивидуальные особенности человека, включая аллергии и личные предпочтения.