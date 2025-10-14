Врач назвала топ-5 продуктов для замедления старения
Снизить биологический возраст и замедлить процессы старения можно с помощью коррекции рациона. Врач-эндокринолог и диетолог Ангелина Водолазкая в разговоре с aif.ru назвала пять продуктов, регулярное употребление которых способствует омоложению организма.
В топ вошли:
- жирная рыба — источник омега-3 кислот, работающих как естественное противовоспалительное средство и защищающих клетки от повреждений;
- горький шоколад (от 75% какао) — содержит антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, главные виновники старения;
- зелёный чай — рекордсмен по содержанию витамина С и полифенолов, замедляющих процессы старения в организме;
- оливковое масло — богато полезными жирными кислотами и витаминами, укрепляющими костную и мышечную ткани;
- крестоцветные овощи (капуста, редька) — содержат рутин, кверцетин и сульфорафан, способные предотвращать образование опухолей.
Специалист подчеркнула, что даже самые полезные продукты не являются универсальным решением. Рацион должен учитывать индивидуальные особенности человека, включая аллергии и личные предпочтения.