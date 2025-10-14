Как сохранить зрение: эффективные советы по профилактике

Чтобы снять нагрузку с глаз и сохранить их здоровье, важно соблюдать простые рекомендации, которые помогут защитить зрение.

Правильное питание

Включите в рацион продукты, богатые полезными веществами для глаз: зелёные овощи, жирную рыбу (например, лосось), яйца, орехи и цитрусовые. Они содержат лютеин, цинк, витамины С и Е, а также омега-3 – необходимые "строительные материалы" для поддержки здоровья глаз.

Физическая активность

Регулярные прогулки на свежем воздухе и ежедневная физическая нагрузка снижают риск заболеваний, негативно влияющих на зрение.

Отказ от вредных привычек

Курение увеличивает риск развития катаракты и макулодистрофии. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со зрением, включая слепоту.

Работа за компьютером и с гаджетами

Если вы долго сидите перед экраном и чувствуете сухость или усталость глаз, примите меры:

Держите расстояние до экрана или книги 35–40 см.

Каждые 15–20 минут делайте перерыв – смотрите вдаль 20–30 секунд.

Используйте мягкое и рассеянное освещение без бликов.

Выполняйте гимнастику для глаз, чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение.

Защита глаз

От ультрафиолета: носите солнцезащитные очки с защитой 100% UVA/UVB даже в пасмурную погоду.

От травм: используйте защитные очки при ремонте, а также при занятиях спортом, например плаванием.

От микробов: тщательно мойте руки перед контактом с глазами или контактными линзами и регулярно протирайте экраны устройств спиртовыми салфетками.

Обязательно посещайте офтальмолога

Регулярные осмотры (не реже одного раза в год) помогают выявлять заболевания глаз, например глаукому, которая долго может протекать бессимптомно. Раннее обнаружение позволяет своевременно начать лечение и сохранить зрение, сообщается в дзен-канале "Новости Рыбинского района Красноярского края "Голос времени".