Ляйсан Утяшева рассказала, как бороться с синдромом холодных рук

Выросшая в Волгограде телеведущая и бывшая гимнастка поделилась советами для решения проблемы холодных рук, которыми пользуется сама.

В своем телеграм-канале Ляйсан Утяшева рассказала подписчикам, что у нее довольно часто проявляется синдром холодных рук. Возникает ощущение, будто конечности холодные, даже если на улице или в помещении тепло.

Как пояснила телеведущая, это явление называется вазоспазм. Из-за внезапного сужения мелких сосудов ухудшается кровоснабжение пальцев и появляется «холод». Причины могут крыться в стрессе, общем переутомлении или гормональных изменениях.

Исследования Европейского общества кардиологов показали, что с такими симптомами сталкиваются до 30% женщин. Чаще всего оно проявляется при хроническом стрессе.

«Я сама замечаю: когда сплю мало или сильно устаю, конечности становятся холодными даже летом. А стоит отдохнуть – тепло возвращается», – поделилась Ляйсан Утяшева.

Привести руки в привычное состояние ей помогают несколько способов. Это теплый душ или ванночки для рук, дыхательные упражнения, регулярная физическая активность, а также употребление продуктов, богатых магнием и омега-3 кислотами.