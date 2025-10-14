Названа лучшая еда для завтрака

Одним из самых полезных и доступных продуктов на завтрак, который может себе позволить каждый, является греческий йогурт. Такое заявление сделали зарубежные врачи.

Как рассказали исследователи из Британского фонда сердца, греческий йогурт получают путем ферментации молока с добавлением живых бактериальных культур. Он богат белком и кальцием. Что важно, передает Mirror, продукт, по сравнению с обычным йогуртом, содержит меньше сахара и углеводов.

"Добавление 200 граммов греческого йогурта в мюсли, вместо 200 мл молока, может удвоить количество получаемого вами утром белка - с семи граммов до 14", - заявили зарубежные врачи.

Они добавили, что "комбинация питательных веществ, содержащихся в продукте, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже несмотря на то, что молочные продукты содержат насыщенные жиры".

Отмечается, что профессор Тим Спектор назвал греческий йогурт, учитывая в том числе положительное влияние продукта на микрофлору кишечника, лучшим вариантом для полезного завтрака. Главное, по его словам, выбрать продукт с "чистым составом". Если вам нужно, вы сами можете добавить в йогурт кусочки фруктов, ягоды или орешки.

"Не все греческие йогурты одинаковы. Некоторые из них содержат скрытые сахара, этого стоит избегать", - заявил профессор.

Врачи подчеркнули, что самый полезный греческий йогурт содержит только "молоко" и "живые культуры".