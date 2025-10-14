Какие лекарства нельзя принимать вместе с семенами чиа

Семена чиа могут влиять на действие некоторых лекарств, снижая их эффективность или увеличивая риск возникновения побочных эффектов. Также нужно иметь в виду, что стандартная порция семян чиа составляет около 2,5 столовых ложек в день.

С осторожностью ешьте блюда с семенами чиа, если принимаете следующие лекарства.

От давления. Исследования показывают, что 1-2 столовые ложки семян чиа снижают давление. Если вы принимаете лекарства от давления или у вас оно пониженное, проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам есть больше 3 столовых ложек семян чиа в день.

От диабета. Семена чиа могут быть полезны для снижения уровня сахара в крови. Поэтому их нельзя есть, если вы принимаете препараты от диабета.

Снижающие уровень холестерина. Известно, что семена чиа улучшают уровень жира и холестерина в крови. Таким же образом действуют некоторые препараты.

Минеральные добавки. Семена чиа содержат много минералов, особенно кальция. Если вы одновременно с этим принимаете минеральные добавки и у вас есть проблемы с почками, то употребление слишком большого количества БАДов с пищей может привести к избытку минералов в крови.

Размягчители стула или слабительные. Дело в том, что семена чиа оказывают точно такой же эффект, как и лекарства для смягчения стула и слабительные.

Лекарства, действие которых зависит от времени приёма пищи. Если вы употребляете семена чиа и принимаете лекарства, проконсультируйтесь с фармацевтом, какое время приёма пищи будет оптимальным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.