Назван единственный способ гарантированно укрепить иммунитет

Врачи Кристал Уайли и Хуссейн Ахмад назвали единственный способ гарантированно укрепить иммунитет. Его специалисты раскрыли раскрыли изданию HuffPost.

© Unsplash

Медики отметили, что не существует универсального и быстрого способа улучшить работу иммунной системы. В частности, сделать это не помогает прием большого количества витамина С и других популярных добавок.

По их словам, укрепить иммунную систему помогает только изменение образа жизни.

«Поддерживайте нормальный вес, сбалансированно питайтесь, ешьте много фруктов и овощей, регулярно занимайтесь физическими нагрузками — это шаги, которые вы можете предпринять», — подчеркнула Уайли.

Ахмад добавил, что, помимо коррекции образа жизни, эффективно подготовить иммунитет к конкретным инфекциям также позволяет вакцинация.

Ранее иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню, чтобы укрепить иммунитет. Среди прочего они посоветовали по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир.